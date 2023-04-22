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مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة

السبت، 22 أبريل 2023 08:59 ص
مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة دراجة نارية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة مما أسفر عن مصرع الشاب محمد طلعت محمد 21 سنة، وإصابة شقيقه وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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