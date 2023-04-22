مسرح عرائس وبرامج ترفيهية في احتفالات بثاني أيام عيد الفطر ببورسعيد.. صور

ظهرت الفرحة بكل مكان فى محافظة بورسعيد، تزامنا مع ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسادت حالة من البهجة والسعادة بين الأهالى والزوار من المحافظات الأخرى.

واحتفلت الأندية الموجودة على ضفة قناة السويس بنطاق مدينة بورفؤاد فى المحافظة، باليوم الثانى من عيد الفطر المبارك، بتنظيم احتفالات وسط حضور الآلاف من الأهالى.

وانتشرت مكبرات الصوت بأغانى العيد، والعرائس على المسارح التى لعبت مع الأطفال وسط حالة من السعادة والفرحة، وتم تنظيم عدد من المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وفى سياق آخر، استقبلت ساحة الشهداء "ميدان المسلة" بمحافظة بورسعيد، عددا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها، وذلك فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، فى إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة.

وشهد "ميدان المسلة"، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من زوار بورسعيد، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبى الذى تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، وسط أجوال معتدلة رائعة، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام.

وأعرب عدد من زائرى بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد والذى لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن بورسعيد استقبلت الآلاف من الزائرين من جميع المحافظات، وكان المحافظ قد وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسى وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ، فضلا على التأكد من خدمات القرى السياحية لتكون على أعلى مستوى ورفع كفاءة الحدائق والميادين والاهتمام بالنظافة العامة للطرق تحقيقا للمظهر الحضارى خلال عطلة العيد.