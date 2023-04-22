اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 04:46 م
أكرم القصاص
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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية

السبت، 22 أبريل 2023 04:16 م
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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اعتدى مستوطنون اليوم على عدد من الفلسطينيين وممتلكاتهم، في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.


وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين اقتحموا بلدة يطا، بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، لافتة النظر إلى أن هؤلاء المستوطنين سبق أن أقاموا في المنطقة بؤرة استيطانية، لاستخدامها منطلقاً للاعتداء على ممتلكات ومزارع الفلسطينيين.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، خلال اقتحامها لبلدة بيت ريما قرب مدينة رام الله.


وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.


الاحتلال الإسرائيلى

الخليل

الضفة الغربية

فلسطين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان



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