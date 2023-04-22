مراكز الشباب بالشرقية تستقبل المواطنين فى العيد ببرامج ترفيهية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تنفيذاً للمبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن مراكز شباب المحافظة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، للاستفادة من الأنشطة التى تقدمها مراكز الشباب والتى شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

و بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادى الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم فى كافة المجالات الإستفادة من طاقاتهم الإيجابية فى بناء وتنمية المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.