محافظ الدقهلية يحيل 156 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية ، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية، التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه بلقاس والمنصورة وتمى الامديد وطلخا وميت غمر وأجا وشربين وميت سلسيل والمنزلة ومنية النصر، والسنبلاوين على مدار يومين وخلال اليوم الاول، تم تحرير 89 مخالفة تموينية شملت 15 محضر نقص وزن، و10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و1محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر عدم وجود قائمة، و1محضر توقف عن الإنتاج، و38 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و1 محضر سلع بدون فواتير، و1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1محضر غش تجارى.

تم التحفظ على 29 كجم لحوم بلدى مذبوحة خارج السلخانة، و26 كجم مصنعات لحوم.

وخلال اليوم الثانى تم تحرير67 مخالفة تموينية، شملت 29 محضر نقص وزن، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و9 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (62 شيكارة)، و3محاضر عدم وجود سجل و13 محضر توقف عن الإنتاج، و3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.