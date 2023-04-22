إحالة 26 طبيبا وفنيا بمستشفى نبروه المركزى للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

الدقهلية شريف الديب

كشفت لجنة تفتيش من مركز ومدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، برئاسة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، عن تغيب النائب الإدارى لمستشفى نبروه و23 طبيبا وفنيا، وقرر النائب إحالتهم للتحقيق بسبب تغيبهم وترك العمل.

وأوضح سعد أن ذلك جاء خلال حملة للتفتيش على مستشفى نبروه المركزى صباح اليوم السبت، لمتابعة انتظام العمل ومدى توفير الخدمة الصحية للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، بحضور محمد صلاح مفتش الادارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة والدكتورة شيرين يحى من إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة.

وقامت الحملة بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف بمستشفى نبروه المركزى للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين.

من جانبه أكد المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتتفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحكومية.