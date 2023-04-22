متى تعود العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى؟

كتب: محمد الأحمدى

أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى، خلال أسبوع الآلام وحتى انتهاء فترة الخمسين المقدسة، على أن يُستَأنَف الاجتماع مع بداية صوم الآباء الرسل، فى الإسكندرية.

وجاء ذلك خلال عظة الأربعاء الأسبوعية الأخيرة الذى عقده فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتؤكد الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.