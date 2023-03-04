كيف يتم تشخيص التهاب المعدة وما تأثيره؟

كتب حسام الشقويرى

تحمي بطانة المعدة (الغشاء المخاطي في المعدة) من العدوى وحمض المعدة (سائل يساعدك على هضم الطعام). يحدث التهاب المعدة الحاد عندما تتهيج بطانة المعدة وتصبح ملتهبة. عندما تكون البطانة غير قادرة على حماية المعدة، يمكن أن تتكون قرحة. يمكن أن تسبب قرحة المعدة مضاعفات خطيرة ، مثل نزيف المعدة، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويمكن أن يسبب التهاب المعدة الحاد مضاعفات أخرى مثل الأورام الحميدة في المعدة وأورام المعدة (السرطانية وغير السرطانية) والتهاب المعدة الضموري. ويقتل التهاب المعدة الضموري الخلايا التي تصنع العصارات الهضمية في المعدة. ومع ذلك ، عادةً ما يحدث التهاب المعدة الضموري فقط إذا كان سبب التهاب المعدة هو عدوى هيليكوباكتر.

وهناك العديد من الاختلافات بين التهاب المعدة الحاد والمزمن. وأحد الاختلافات الرئيسية هو طول مدة معاناة الشخص من هذه الحالة.و يستمر التهاب المعدة الحاد لفترة قصيرة من الوقت ، بينما يستمر التهاب المعدة المزمن لأشهر أو سنوات.

أكثر أعراض التهاب المعدة الحاد شيوعًا هو ألم البطن، تشمل الأعراض الأخرى:

حرقة في المعدة

استفراغ و غثيان

التجشؤ

فقدان الشهية

امتلاء البطن

انتفاخ المعدة

يمكن أن يسبب التهاب المعدة نزيفًا معديًا له مجموعة منفصلة من الأعراض. وتشمل هذه البراز الأسود والقيء مع مظهر القهوة المطحونة.

الاختبارات التشخيصية

يبدأ تشخيص التهاب المعدة بتحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية. أثناء زيارتك ، سيقومون بفحص المعدة ويسألون عن تاريخك الصحي وأسلوب حياتك.

يمكن تحديد تشخيص التهاب المعدة بناءً على المعلومات وحدها. ومع ذلك ، إذا تعذر العثور على سبب ، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات.

في بعض الحالات ، يجب إجراء تنظير المريء والمعدة والاثني عشر (EGD) أو التنظير العلوي لرؤية داخل المعدة، يتضمن هذا الإجراء وضع أداة صغيرة داخل المريء والمعدة، يسمح لمقدمي الرعاية الصحية برؤية جدران المعدة وأخذ عينات صغيرة لفحصها في المختبر (خزعة).