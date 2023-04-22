اليوم السابع
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كهرباء مصر الوسطى: استبدال العدادات لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 39% بالمبانى الحكومية

السبت، 22 أبريل 2023 01:00 ص
كهرباء مصر الوسطى: استبدال العدادات لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 39% بالمبانى الحكومية المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات "الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم"، أنه تم استبدال العدادات العادية بالوحدات الحكومية بعدادات مسبوقة الدفع، حيث تم استبدال عدد 12475 عدادا حتى فبراير الماضي من إجمالي 31687 عداد بنسبة 39.36 %.
 
وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك لجانا يتم تشكيلها للمرور على المشتركين يتبعها لجان قطع التيار عن المتأخرين عن السداد مع تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمتقاعسين عن السداد لتنشيط تحصيل المتأخرات للقطاع المنزلي والخاص.
 
وتابع شمعة أن هناك تنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بسرعة تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة طبقاً للخدمة الموضوعة من قبل الدولة.
 
وقال شمعة أنه من المستهدف تحقيق تحصيل نقدى بمبلغ 17 مليار 40 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 ، موكدا أنه من المستهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدى  439 مليون جنيه  من المديونيات والمتأخرات  خلال موازنة العام المالى الحالى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



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