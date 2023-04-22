كتبت نهير عبد النبى

يحدث تدلي الجفون عندما يتدلى الجفن العلوي لإحدى العينين أو كلتيهما فوق عينك قد يكون التدلي بالكاد ملحوظًا أو قد يتدلى الجفن لدرجة أنه يغطي النقطة السوداء في مركز عينك التي تسمح بدخول الضوء.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تدلى الجفون وفقًا لما ذكره موقع helthy

س: ما الذي يسبب تدلي الجفون؟ أسباب تدلي الجفون عند الأطفال يمكن أن يولد الأطفال مع تدلي الجفون ، وهو ما يسمى تدلي الجفون الخلقي يمكن أن يكون سببها مشاكل في العضلة الرافعة العضلة الرئيسية التي ترفع الجفن.

قد يكون الأطفال معرضين لخطر الإصابة بمشاكل في الرؤية إذا كانوا يعانون من تدلي الجفون إذا تدلى جفن الطفل إلى الحد الذي يمنع فيه الرؤية، يمكن أن يتطور الغمش ("العين الكسولة") وستكون إحدى العينين أفضل من الأخرى.

أسباب تدلي الجفون عند البالغين يصاب البالغون بتدلي الجفون -يسمى تدلي الجفون اللاإرادي - عندما تتمدد العضلة الرافعة وتنفصل عن الجفن، و يمكن أن يحدث هذا بسبب الشيخوخة ، نتيجة لإصابة العين ، أو في بعض الأحيان كأثر جانبي لجراحة عين معينة في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر أمراض أخرى على عضلة الجفن مسببة تدلي الجفون.

س: ما هي أعراض تدلي الجفون؟ -أوضح علامة هى تدلي الجفن ، وتختلف درجة التدلي من شخص لآخر.

-إمالة الرأس للخلف لمحاولة الرؤية تحت الجفن (قد يسبب ذلك مشاكل في الرأس والرقبة)

-رفع الحاجبين بشكل متكرر لمحاولة رفع الجفن

-ظهور العين المصابة أصغر من المعتاد



س:كيف يتم تشخيص تدلي الجفون؟ سيراجع طبيب العيون الخاص بك جميع الأعراض وليس فقط مشاكل الجفن، و قد يتم سؤالك عن تاريخك الطبي السابق وأي تاريخ عائلي لتدلي الجفون أو أمراض العضلات الموروثة.

سيتم إجراء فحص كامل للعين وفي بعض الأحيان سيتم طلب اختبارات الدم واختبارات التصوير مثل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

في معظم الأطفال الذين يعانون من تدلي الجفون الخلقي غير المعالج ، تكون الحالة مستقرة إلى حد ما ولا تزداد سوءًا مع نمو الطفل ، ولكن يجب على الطفل زيارة أخصائي العيون سنويًا.

ومع ذلك ، في الأشخاص الذين يعانون من تدلي الجفون المرتبط بالعمر ، يمكن أن يزداد التدلي تدريجيًا بمرور الوقت.



س:كيف يتم علاج تدلي الجفون؟ علاج الأطفال

سيأخذ طبيب العيون في الاعتبار العوامل التالية عند تحديد أفضل خيارات العلاج لتدلي الجفون في مرحلة الطفولة:

-عمر الطفل

-ما إذا كان أحد الجفون أو كلاهما متورطًا

-ارتفاع الجفن

-قوة عضلة الجفن

-حركات العين.

يوصى بإجراء الجراحة لعلاج تدلي الجفون عند الأطفال إذا كان يؤثر على الرؤية. الجراحة إما لشد العضلة الرافعة أو ربط الجفن بالعضلات الأخرى التي يمكن أن تساعد في رفع الجفن الهدف هو تحسين الرؤية.

في حالة وجود حالات أخرى مثل الغمش ، يوصى بارتداء رقعة عين أو نظارات خاصة أو استخدام قطرات العين لتقوية العين الأضعف.

إذا كانت الرؤية غير متأثرة ، فقد تتأخر الجراحة حتى يكبروا نظرًا لأن شكل عيون الأطفال يتغير مع النمو ، فقد تتطور أحيانًا مشاكل في الرؤية إذا ساء تدلي الجفون ، لذلك يجب إجراء فحوصات منتظمة من قبل طبيب عيون الطفل.

علاج للكبار

عادة ما تكون الجراحة هي أفضل علاج للبالغين الذين يعانون من تدلي الجفون. يتم ذلك عادةً كإجراء للمرضى الخارجيين باستخدام مخدر موضعي.