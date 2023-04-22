فسحة العيد .. اعرف المعالم السياحية والحدائق العامة فى مدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

لكل مكان قصة وطراز معمارى يميزه عن باقى الأماكن، وفى محافظة بورسعيد تتميز مدينة بورفؤاد بالطراز المعمارى الفرنسى المميز وانتشار الفيلات فى شتى شوارعها.

وتطل مدينة بورفؤاد على المجرى الملاحى لقناة السويس، ويتم الوصول إليها عن طريق المعديات التى تربط بين ضفتى القناة شرقاً وغرباً.

وعن المعالم التى تُميز مدينة بورفؤاد: المجمع الإسلامى الذى يقع فى مقدمة المدينة والذى يُعد أكبر المساجد المطلة على قناة السويس، ترسانة بورسعيد البحرية، مركز تدريب هيئة قناة السويس، تمثال الملك فؤاد الأول الذى يواجه المجمع الإسلامى، كليات ( التجارة ـ الهندسة والتكنولوجيا ـ التربيه الرياضيه )، بالإضافه إلى العديد من الأندية الرياضيه والبحرية، فيوجد به نادى بورفؤاد الرياضى الذى يعد من أقدم أندية الدولة المصرية.

وتتميز المدينة بكثرة حدائقها ومساحتها الخضراء فيوجد بها: حديقة المنتزة بمساحة 26120 متر مربع، مساحة المشتل 2750 متر مربع، حديقة أمام مستشفى بورفؤاد الإعدادية بمساحة 500 متر مربع، حديقة قبلى مدرسة بورفؤاد الإعدادية بمساحة 670.43 متر مربع، وبلغ عدد المسطحات الحضراء " 9 أسطح ".