غرق شاب أثناء تصويره فيديو أسفل كوبرى عباس فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل أسفل كوبرى عباس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين قيام (أحد الأشخاص- "حاصل على دبلوم" - مقيم بمحافظة الجيزة) بالقفز بنهر النيل من أعلى الكوبرى المشار إليه، بغرض الاستعراض، وأشار إلى قيامه بالإستعانة بأحد الأشخاص لتصوير مقطع فيديو بالواقعة لنشره عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لزيادة عدد المشاهدات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.