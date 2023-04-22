انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

انتشل الأهالى بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى، جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى، أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها، دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت الطبيب الشرعى لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد انتشال الأهالى بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى جثمان شاب، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها، دائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين انتشال جثة " أحمد ر"، 32 سنة، مقيم بمنطقة مساكن الموالح ببنها، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة المنشية بمدينة بنها، دائرة قسم شرطة ثان بنها، وكان قد اختفى منذ حوالى 4 أيام، ومتزوج ولديه 4 أطفال، ويعمل بأحد المصانع الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.