عيّد بصحة..اعرف السعرات الحرارية للحلويات وبدل المشروبات الغازية بالليمون

وأوضحت وزارة الصحة أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوى على 200 سعرة حرارية والكحك المصنوع بالتمر 200 سعرة حرارية والغربية 150 سعرة حرارية، والبيتى فور أو البسكويت 60 سعرة حرارية، والـ 100 جرام من التمرس تعادل 111 سعرة حرارية ، مع تقليل كميات الملح المضافة للترمس واستبدالها بالليمون.

وفى نفس السياق أكدت وزارة الصحة أن العيد فرصة للحفاظ على الصحة مناشدة استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية" مثل عصير البرتقال والليمون" لأنها غنية بفيتامين سى المقوى للمناعة