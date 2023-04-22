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عيّد بصحة..اعرف السعرات الحرارية للحلويات وبدل المشروبات الغازية بالليمون

السبت، 22 أبريل 2023 07:31 م
عيّد بصحة..اعرف السعرات الحرارية للحلويات وبدل المشروبات الغازية بالليمون انفوجراف لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" عن السعرات الحرارية لحلويات العيد ، وذلك فى إطار النصائح التى تقدمها الوزارة للمواطنين.
 

وأوضحت وزارة الصحة أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوى على 200 سعرة حرارية والكحك المصنوع بالتمر 200 سعرة حرارية والغربية 150 سعرة حرارية، والبيتى فور أو البسكويت 60 سعرة حرارية، والـ 100 جرام من التمرس تعادل 111 سعرة حرارية ، مع تقليل كميات الملح المضافة للترمس واستبدالها بالليمون.

وفى نفس السياق أكدت وزارة الصحة أن العيد فرصة للحفاظ على الصحة مناشدة استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية" مثل عصير البرتقال والليمون" لأنها غنية بفيتامين سى المقوى للمناعة

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الانتباه لكمية الحلويات التي تتناولها ولا تفرط فيها للوقاية من الإصابة بالأمراض.
 
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