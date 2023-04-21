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الصحة تكشف نصائح غذائية هامة لأول أيام عيد الفطر .. تفاصيل

الجمعة، 21 أبريل 2023 05:00 ص
الصحة تكشف نصائح غذائية هامة لأول أيام عيد الفطر .. تفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر والتى تضمنت :- 
 
-ضرورة التنوع في الغذاء وتناول جميع أنواع الأطعمة المتاحة إذا لم يكن هناك مانع طبي 
 
-التأكد من مصادر الغذاء مع التمهيد لتأقلم الجهاز الهضمي للعودة إلى العادات الغذائية 
 
-الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات 
 
-الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو شرب القهوة على معدة خاوية 
 
-التقليل من تناول الأسماك المملحة وفي حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعي والخضروات الورقية
 
 -تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة 
 
-احرص على شرب المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة
 
 -تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم مع مراعاة أن تشمل على بروتين، 
 
-تناول خضار ونشويات بكميات محددة
 
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الصحة

نصائح غذائية

الاسماك المملحة

المشروبات الطبيعية

عيد الفطر

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