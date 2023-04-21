الصحة تكشف نصائح غذائية هامة لأول أيام عيد الفطر .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر والتى تضمنت :-

-ضرورة التنوع في الغذاء وتناول جميع أنواع الأطعمة المتاحة إذا لم يكن هناك مانع طبي

-التأكد من مصادر الغذاء مع التمهيد لتأقلم الجهاز الهضمي للعودة إلى العادات الغذائية

-الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات

-الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو شرب القهوة على معدة خاوية

-التقليل من تناول الأسماك المملحة وفي حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعي والخضروات الورقية

-تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة

-احرص على شرب المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة

-تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم مع مراعاة أن تشمل على بروتين،

-تناول خضار ونشويات بكميات محددة