ضبط المتهم بالشروع فى قتل ترزى بكرداسة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عامل متهم بالشروع فى قتل ترزى بكرداسة حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ترزى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى كرداسة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء الاعتداء عليه، حيث تشاجر معه نتيجة خلافات بينهما، واعتدى عليه بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.