محافظ المنوفية يتابع ميدانيا بدء أعمال توريد محصول القمح بصوامع قويسنا الحقلية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال التوريد لموسم حصاد محصول القمح بصوامع قويسنا الحقلية بسعة تخزينة (5) آلاف طن بطريق مصر - إسكندرية الزراعى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وجاهزية الصوامع ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام كونه محصول استراتيجي وأمن قومي هام، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وخلال تفقده، وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بمتابعة اللجان المشكلة للمرور الدورى لكافة الصوامع بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد ومتابعات ميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت (99 ألف و 690 فدان و11 قيراط) بنطاق المحافظة، وتم تجهيز (15) موقع لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن (192 ألف طن) تتنوع ما بين ، (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، و(2) صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وكذا (2) صومعة تخزين قطاع خاص ، و(3) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التي يتم توريدها ، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادى لهم.