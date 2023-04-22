روسيا تصنف صحفيا بلغاريا "عميلا أجنبيا" وتأمر باعتقاله

أدرجت روسيا، صحفياً بلغارياً على قائمة "العملاء الأجانب" وأصدرت أمراً باعتقاله، في استخدام نادر من نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي.



ويعد الصحافي البلغاري كريستو جروزيف (53 عاماً) من أبرز المختصين بالشأن الروسي في موقع "Bellingcat" الاستقصائي، وقد لعب دوراً رئيسياً في التحقيق المتعلق بكشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الداخلية الروسية أضافت اسم جروزيف إلى قائمة "العملاء الأجانب" الجمعة، وأصدرت محكمة في موسكو أمراً بالقبض عليه، رغم أنه خارج روسيا حالياً.