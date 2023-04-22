رجعى نضارة بشرتك فى العيد بأكلات صحية

كتبت نهير عبد النبى

قد تتعرض البشرة للشحوب والبهتان بعد الخروج من شهر رمضان وقد يكون ذلك بسبب الصيام وقلة شرب المياه بكمية كافية، مما يعرض البشرة للجفاف والإرهاق، وحسب ما ذكره موقع helthy، فإن هناك بعض الأطعمة المهمة التي تساعد في تعزيز صحة البشرة ونضارتها وهى:

الكبدة تحتوى الكبدة على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصWا فيتامين أ وهو من المغذيات الأساسية لمكافحة جفاف الجلد لاحتوائه على الرتينويدات والكاروتينات، وتعمل هذه الخصائص على تنشيط مسارات معينة في الجسم وتؤثر بشكل مباشر على الجلد، وتساعد على تعزيز ونضارة البشرة.

البطاطا

تعتبر البطاطا من الأكلات التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة على صحة الجسم والبشرة، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

الفلفل الأحمر الفلفل الأحمر مصدر يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي المفيد في محاربة جفاف الجلد لأنه يزيد بشكل كبير من ترطيب البشرة بالإضافة إلى ذلك، حيث يحمي هذا الفيتامين البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة كما أنه يزيد الكولاجين في الجلد، ويقلل الأمراض الجلدية المرتبطة بالشيخوخة مثل التجاعيد ، والتصبغ ، والجلد الأكثر صلابة.

الكيوى الكيوي هي مصدر جيد آخر لفيتامين سي، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي على الجلد، ما يؤدي إلى آلام المفاصل، وانخفاض التئام الجروح، ونقص الحديد.

يحتوي فيتامين سي على فوائد صحية أخرى إلى جانب ترطيب البشرة ووظائف الحماية .