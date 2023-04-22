رئيس مدينة بورفؤاد: تكثيف حملات النظافة بالحدائق والمنتزهات خلال أيام العيد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم السبت، متابعته الدائمة لغرفة العمليات الرئيسية بالمدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المدينة وكافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بورسعيد.

لافتاً بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد كما أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الفطر.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

مشدداً على تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

مؤكداً أن بورفؤاد شهدت إقبالاً كبيراً من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للإستمتاع بأجواء العيد على شاطىء المدينة والحدائق و زيارة المعالم السياحية والتاريخية.