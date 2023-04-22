حصاد الوزارات.. التضامن: تمويل مشروعات بـ940 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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