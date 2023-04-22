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حصاد الوزارات.. التضامن: تمويل مشروعات بـ940 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية

السبت، 22 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: تمويل مشروعات بـ940 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية وزارة التضامن
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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