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حديقة الأزهر تبدأ استقبال الزائرين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك

السبت، 22 أبريل 2023 10:46 ص
حديقة الأزهر تبدأ استقبال الزائرين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك حديقه الازهر
كتب محمود راغب

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فتحت منذ قليل، حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها لاستقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الحديقة عدد من منافذ بيع التذاكر وسط إجراءات أمنية مشددة على بوابات الحديقة من تفتيش الحقائب قبل الدخول. 
 
وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.
 
فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.
 
 
 

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