"تموين المنوفية" تستعد لاستقبال موسم توريد القمح.. اعرف التفاصيل

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح بمحافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز كافة الصوامع الكائنة بمحافظة المنوفية، ومنها صوامع منوف، شبين الكوم، قويسنا، السادات، بجانب القطاع الخاص بسعة ما يقرب 185 ألف طن.

وأوضح أنه تم افتتاح صوامع قويسنا الجديدة بجوار برج المنوفية السياحى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى بسعة تخزينية 5 آلاف طن، وتضم 4 خلايا تخزينية سعة كل خلية 1250 طنا، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول.