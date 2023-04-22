تعرف على السيارات المرخصة خلال مارس 2023 من حيث نوع الوقود

كتبت: أمانى سمير

سجل اخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن أعداد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر مارس (زيرو ومستعمل) قد سجلت حوالى 417836 مركبة.

جاء من بينها 178 مركبة تعمل بالكهرباء و290135 تعمل بالبنزين و103276 تعمل بالسولار و10724 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و61 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.

يذكر ان عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر فبراير (زيرو ومستعمل) سجلت حوالى 387274مركبة من بينها 143مركبة تعمل بالكهرباء، و270479 تعمل بالبنزين و94961 تعمل بالسولار و 9545 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و51 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.

أما عن شهر يناير 2023 فقد بلغت المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 18683 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1558مركبة موديل 2020 و3486مركبة موديل 2021 و8859 مركبة موديل 2022 و4780 مركبة موديل 2023.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكى من بينها 100سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021و3316 سيارة موديل 2022و2646 سيارة.