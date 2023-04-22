تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب".. شاهد أجواء الفرحة والاحتفال فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية ، إقبالاً كبيراً من المواطنين، احتفالا ب عيد الفطر المبارك ، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية والتجهيزً لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين. وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات. وتنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في العام الماضي، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

و نفذت المبادرة بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

ونظمت مراكز الشباب بالإسكندرية، فاعليات المبادرة حيث تم تنفيذ "يوم ترفيهي للأهالي القاطنين في النطاق الجغرافي لمركز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية، و"الاحتفال بعيد الفطر المبارك" وسط أجواء احتفاليه وبهجه وسرور من رواد المركز والأعضاء.

وتم توزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد.

وكان الدكتور أشرف صبحيأ وزير الشباب والرياضة قد وجهه بفتح مراكز الشباب أمام الرواد بالمجان طوال أيام عيد الفطر المبارك، ويأتى ذلك ضمن الدور الذى تقوم به مراكز الشباب والمشاركة المجتمعية فى كافة المناسبات والأعياد.