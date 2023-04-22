بيت العائلة المصرية يُهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الفطر المبارك.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، وفداً من بيت العائلة المصرية فى المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد بيومى ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق رئيسي مجلس أمناء بيت العائلة، والذي قدم التهنئة للمحافظ وقيادات المحافظة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، والشيخ أشرف السعيد مهدى الأمين العام لبيت العائلة و الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ونيافة الأنبا سارافيم اسقف الإقباط الاروثوكس بالاسماعيلية وتوابعها.

والقس اندراوس فوزى راعى بمطرانية الإقباط الكاثوليك، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ولبنى ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمراة بالإسماعيلية وجورج اندراوس.. عضو مجلس أمناء ومحمد عبدالفتاح عامر منسق بيت العائلة فرع الإسماعيلية . حيث أعرب الوفد عن خالص تهانيه بعيد الفطر المبارك وأن يكون عام خير ونماء لكل المصريين.

كما تطرق اللقاء لمناقشة آليات تعزيز التعاون في الفترة المقبلة مع بيت العائلة في مجال ترسيخ ثقافة المواطنة بين أبناء الوطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أشاد المحافظ بالدور الكبير والحيوي الذي يقوم به بيت العائلة فى مجالات نشر التوعية والتصدي لأية محاولات مغرضة تستهدف تماسك أبناء الوطن الواحد وزعزعة روح الولاء والانتماء التي يتمتع بها الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والتي تعتبر من أعظم القيم التي دعت إليها الأديان السماوية.