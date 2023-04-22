بتعاني من زيادة الوزن بعد العيد.. الموز أفضل طعام لحرق الدهون

كتبت ميرفت رشاد

يعانى معظم الأشخاص من زيادة الوزن خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة مثل الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، وقد حان الوقت لاستعادة لياقتك وحرق بعض دهون المعدة، فإن اختيار الأطعمة المناسبة لتضمينها في نظامك لفقدان الوزن يعد أمرًا بالغ الأهمية، فإن الموز هو أحد أفضل الأطعمة لإذابة دهون البطن بسرعة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis"

وفقًا لمايو كلينك لدينا الكثير من الأسباب التي تجعلنا نحب الموز ، خاصةً عندما نحتاج إلى نظام غذائي، فهو يوفر كمية صلبة من الألياف لإبقائنا نشعر بالشبع، وتقدم مزيجًا مثاليًا من الفيتامينات والمعادن بدون دهون تقريبًا، فهى افضل فاكهة حقًا عندما تحتاج إلى التخلص من بعض الوزن من منطقة الوسط ، ومعرفة كيفية تأثيرها على جسمك بالضبط يساعدنا في تشكيل استراتيجية هجوم مثالية لإذابة دهون البطن.

يزيد الموز من نباتات الأمعاء

عندما تحتاج إلى البدء في مراقبة وزنك وحرق بعض دهون البطن ، فإن الحصول على توازن نباتاتك الداخلية يمكن أن يبدأ رحلة إنقاص الوزن بالكامل بشكل صحيح، يفعل الموز ذلك من خلال المساعدة في إدخال البكتيريا الجيدة إلى معدتنا وتحضير أجسامنا لفقدان بعض الوزن.

يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يساعد الموز في منع هذه الرغبة الشديدة من خلال تقديم مستويات عالية من المغنيسيوم للجسم والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات التوتر لديك وكذلك تجعلك تشعر بالشبع.

الموز غنى بالألياف

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للألياف وتحتوي كل موزة على كمية عالية مقارنة بعدد السعرات الحرارية، تستغرق الألياف وقتًا طويلاً ليقترحها الجسم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من خلال تضمين الكثير من الألياف في نظامك الغذائي ، ستمنعك من الشعور بالجوع وتقليل الكمية التي تتناولها.

يحسن حساسية الأنسولين

ربما سمعت أن محتوى السكر في الموز يمكن أن يسبب بعض الضرر ، خاصة عندما تحتاج إلى تقليل الكربوهيدرات الزائدة من نظامك الغذائي، بينما يحتوي الموز على بعض السكر ، إلا أنه يساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين لدى أخصائيو الحميات الذين لا يعانون من مرض السكري ، مما يجعله رادعًا كبيرًا للمرض بينما يساعدنا في تحقيق التوازن الغذائي الذي نحتاجه للتخلص من دهون البطن.

يجعل نظام التمرين أسهل

لا شيء يمكن أن يعمل على التخلص من دهون المعدة مثل المجموعة المناسبة من التمارين البدنية ، ولكن إذا لم نمد أجسامنا بما يحتاجه ، فقد تكون جهودنا بلا مقابل بفضل الموز ، نحصل على التغذية المناسبة للحفاظ على حركة وتوازن نظم التمرين لدينا، مما يضمن بعض النتائج الحقيقية.

تقليل امتصاص السكر

بينما يوفر الموز الأصفر بعض الفوائد ، يجب أن يقف الموز غير الناضج في دائرة الضوء أثناء عملك على تسطيح معدتك، الموز غير الناضج يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم وقليل من السكر، هذا النشا يقاوم الهضم ويعمل مثل الألياف، كما أنه يقلل من امتصاص السكر ، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.