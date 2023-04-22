اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انفجار منجم للفحم فى كولومبيا يسفر عن سقوط 7 ضحايا

السبت، 22 أبريل 2023 11:04 ص
انفجار منجم للفحم فى كولومبيا يسفر عن سقوط 7 ضحايا منجم
وكالات

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قال رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا بكولومبيا، ألفارو فارفان، السبت، إن حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم ارتفعت إلى 7 ضحايا، مع عثور رجال الإنقاذ على 4 جثث أخرى.

ووقع الانفجار  في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومتراً شمال العاصمة بوجوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.


وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقاً بالعثور على 3 جثث وفقدان 4 عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.

وتعد كولومبيا أكبر منتج للفحم في أميركا اللاتينية.

 

 


منجم

منجم للفحم

كولومبيا

انفجار منجم فى كولومبيا



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