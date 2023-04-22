اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 03:36 م
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المواطنون يحتفلون فى ثانى أيام العيد داخل 40 حديقة ومتنزه بأسوان.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 02:03 م
المواطنون يحتفلون فى ثانى أيام العيد داخل 40 حديقة ومتنزه بأسوان.. صور مواطنون يحتفلون فى ثانى أيام العيد داخل 40 حديقة ومتنزه بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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يواصل أهالى ومواطنى محافظة أسوان، احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، بعد تهيئة كافة الأجواء الاحتفالية والترفيهية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد.
 
وشهدت حديقة النباتات إقبالاً كبيراً من المواطنين والأفواج السياحية، على مدار يومى أول وثانى عيد الفطر المبارك، تجاوز الـ 2000 زائر، فيما شهدت باقى الحدائق الأخرى، وخاصة فريال والسلام ودرة النيل والشيراتون توافد الألاف من المترددين عليها.
 
وأكد أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تجهيز 40 حديقة ومتنزه، موزعين بكافة المراكز والمدن حيث تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والمداخل والمخارج والإنارة العامة، بجانب دعمها بالألعاب الترفيهية، مع الإهتمام بأعمال النظافة العامة لتكون مهيئة لإستقبال الألاف من المواطنين والمترددين عليها من الزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بمكوناتها الجمالية فى أجواء إحتفالية وطقس مشمس رائع.
 
وأشار، إلى أن مشروعات التطوير والتجميل، والتى تم إنهاء المرحلة الأولى منها بواجهة مدينة أسوان، وخاصة حدائق درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى ساهمت فى تغيير ثقافة الشباب والنشء والأطفال بممارسة رياضات الدراجات والإسكيت بدلاً من ركوب الدواب وغيرها من الوسائل الغير حضارية.
 
أسوان
أسوان

إقبال المواطنون على الحدائق
إقبال المواطنون على الحدائق

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية

السياحة خلال العيد فى أسوان
السياحة خلال العيد فى أسوان

ألعاب أطفال
ألعاب أطفال

تزاحم المواطنون على الحدائق
تزاحم المواطنون على الحدائق

لعب الأطفال
لعب الأطفال

متنزهات أسوان
متنزهات أسوان

متنزهات وحدائق
متنزهات وحدائق

مدينة أسوان
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