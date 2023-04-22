اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هدايا ولعب للأطفال ضمن مبادرة "العيد أحلى" فى الوادى الجديد.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 01:30 م
هدايا ولعب للأطفال ضمن مبادرة "العيد أحلى" فى الوادى الجديد.. صور مبادرة العيد أحلى فى ثانى أيام العيد بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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شهدت مراكز شباب الوادى الجديد، إقبالا كثيفا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد ومشاركة ذوى الهمم، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل. 
 
وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن فعاليات المبادرة تشمل تنفيذ يوم ترفيهى للأهالى القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهى أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة. 
 
وأضاف شوقى، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين فى الأنشطة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتى تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات. 
 
وأكد شوقى، أن المبادرة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى فى العام الماضى، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة فى تطوير اداء المراكز سواء فى البنية التحتية والتطوير الإنشائى وتطوير البرامج والانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.
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