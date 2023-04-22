الكرملين: خطوات الناتو تعكس صحة قرار البدء بالعملية العسكرية فى أوكرانيا

وكالات

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الناتو يُظهر طبيعة عدوانية، مؤكدًا على أن أفعال الناتو تُثبت صحة قرار روسيا حول البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل الناتو إظهار جوهره العدواني، الذي تحدثنا عنه من قبل، حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. من الواضح أن الناتو يواصل مسيرته نحو استيعاب أوكرانيا وجذبها إلى الحلف".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، (بوتين) تحدث أيضاً، عن هذا التهديد المحتمل قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيسكوف: "كل هذا يوضح مرة أخرى، على الأقل، لكل من يفكر قليلاً برأسه، صحة قرار الرئيس ببدء هذه العملية. انطلاقا من مصالح روسيا وضرورة ضمان أمنها. نحن نتعامل مع تكتل عدواني ينظر إلى بلدنا على أنه خصم ويتعدى على أمن بلدنا".