القومى للمرأة بأسيوط: استخرجنا 11 ألف بطاقة و3500 تحت الإصدار.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

قالت مروه كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن فرع المجلس بالتنسيق مع محافظة أسيوط و مصلحة الأحوال المدنية ، تمكن من استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومى، و3500 بطاقة تحت الإصدار مجانية لسيدات وفتيات، وذوى الهمم والمعيلات مجانا كما تم رفع الغرامات بالكامل عن السيدات بمراكز وقرى حياة كريمة بالمحافظة بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأضافت الدكتورة مروة كدوانى، أن فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة يواصل جهوده فى تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوى الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية.

وأشارت كدوانى، إلى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة اسيوط بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.