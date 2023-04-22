القبض على شخصين يروجان الأقراص المخدرة عبر "الواتس آب"

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة عبر تطبيق "واتس آب" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 5400 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما خلال الصفحة المشار إليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.