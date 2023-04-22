اليوم السابع
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الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل

السبت، 22 أبريل 2023 10:00 م
الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج والتى تضمنت :- 
 
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج 
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج .
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا 
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل 
 
5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية
 
6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص 
 
خطوات فحص المقبلين على الزواج
خطوات فحص المقبلين على الزواج

 


الصحة

فحص المقبلين علي الزواج

شهادة فحص المقبلين على الزواج



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