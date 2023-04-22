السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية العواونة ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بورود بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية بقرية "العواونة" التابعة لمركز إهناسيا.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي شب في شقة سكنية بالدور الأول بمنزل ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.