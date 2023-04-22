اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية العواونة ببنى سويف

السبت، 22 أبريل 2023 05:56 م
السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية العواونة ببنى سويف حريق منزل - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب، اليوم  في منزل بقرية "العواونة" التابعة لمركز إهناسيا.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بورود بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية بقرية "العواونة" التابعة لمركز إهناسيا.
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي شب في شقة سكنية بالدور الأول بمنزل ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
 
 

 


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