اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
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السعودية والمملكة المتحدة يؤكدان على أهمية وقف التصعيد العسكرى فى السودان

السبت، 22 أبريل 2023 07:00 ص
السعودية والمملكة المتحدة يؤكدان على أهمية وقف التصعيد العسكرى فى السودان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى
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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، مع نظيره وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلى مجريات الأحداث فى جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكرى بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفى العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


السعوديه

بريطانيا

المملكه المتحده

جيمس كليفرلى

السودان

الدعم السريع

حميدتى

عبد الفتاح البرهان



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