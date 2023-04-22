اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 10:07 م
أكرم القصاص
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الخارجية التونسية: لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر المعابر

السبت، 22 أبريل 2023 10:00 م
الخارجية التونسية: لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر المعابر تونس
أ ش أ

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أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية.
وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم السبت أنه يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الفارطة، دون أي إجراءات جديدة أو إضافية؛ وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.


وأضافت أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.


تونس

الخارجية التونسية

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