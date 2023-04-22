الأمن العراقي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف أسواق كركوك

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك.



وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه خلال عملية نوعية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الإطاحة باثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أحدهما عنصر بارز يدعى "أبو دجانة"، موضحا أن عملية الاعتقال جرت وفقا لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة.



وأشار البيان إلى أنه أثناء التحقيقات اعترف الإرهابيان بأنهما كانا يخططان لاستهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين.



وتابع البيان أن الإرهابي "أبو دجانة" سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة، فضلاً عن قيامه باستهداف إحدى عجلاتهم برمانة يدوية أدت الى استشهاد أحد المنتسبين، إضافة لكونه المسؤول عن فتح مضافة لإحدى المفارز الإرهابية في ناحية ليلان بكركوك.