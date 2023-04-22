اعرف إزاي تقضى وقتا ممتعا في السوق السياحى القديم بأسوان.. صور

أسوان – صلاح المسن

تضم أسوان، الكثير من المناطق السياحية التى تجذب اليها الزواروالسيّاح الأجانب، ومن المناطق الأكثر شعبية للزوار والسياح شارع السوق السياحى بمدينة أسوان، حيث ينعم السائح والزائر بطمأنينة أثناء التجوال والتسوق، وهو شارع منظم ومطور يكتظ بالمارين والزوار، لشراء الهدايا التذكارية المتنوعة التى تناسب مختلف الأعمار، ومنها المصممة من الأحجار الكريمة وكذلك مشغولات الخرز والمشغولات الجلدية اليدوية.

والسوق السياحى بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المتفرعة منه، تشكل أحد أكبر الأسواق السياحية بمحافظة أسوان

ويستمد شارع السوق السياحى بمدينة أسوان شهرته من تركز المتاجر التى تبيع السلع المصرية المحلية والبهارات والتوابل، والأعشاب، والملابس التقليدية، بالإضافة إلى محلات الزيوت والعطور والهدايا التذكارية بالإضافة لمحلات الملابس العصرية ويضم السوق المطاعم والمقاهي الشعبية التى توفر المشروبات والمأكولات ويتسطيع الوافدين للشارع الاستراحة فيها.

وتستمتع المجموعات السياحية بالتمشية، والتجوال الحر بشارع السوق السياحى بمدينة أسوان ليلا ونهار، ويتجول السياح فى السوق القديم لمشاهدة العبق التراثى وتزداد بزيادة السياح عمليات البيع والشراء من البازارات والمحال وتنشط الحركة الإقتصادية بشكل عام.

ويقع شارع السوق السياحى بمدينة أسوان، فى قلب مدينة أسوان، ويعتبر من أهم مناطق الجذب السياحى فى محافظة أسوان، ويحتوى السوق السياحى بمدينة أسوان، على كل ما قد يحتاجه السائح من التحف إلى العطور محلية الصنع وحتى التوابل من جميع الأصناف، والأحجار الكريمة والتحف النحاسية وأماكن اقتناء الهدايا والتذكار المصرية.

ويعد شارع السوق السياحى القديم بأسوان، مزارا ومقصدا سياحيا مهما، وتحولت شوارع السوق التجارى القديم إلى مقصد سياحى يضاف للمقاصد السياحية الأخرى بأسوان، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات.

ويشهد شارع السوق السياحى يوميا، إقبال السياح والمواطنين على محلات ومعروضات شارع السوق السياحى بأسوان، الذى يضم الشارع أكبر تجمع للمحال التجارية، المختلفة حيث يوجد فى جنباته فنادق ومطاعم وكافيهات، ويجذب السياح من كافة أنحاء العالم

كما يعد السوق السياحى القديم من أعرق أسواق أسوان ويكتسب شهرة وسمعة تاريخية. وهو أكبر الأسواق التجارية وأكثرها نشاطا وحركة

ويشهد السوق السياحى بأسوان توافد كبير من السياح والمواطنين لشراء الملابس والهدايا، كما تنتشر بطول شارع السوق السياحى بمدينة أسوان الذى يبدأ شمالا من ناحية محطة القطار ويمتد جنوبا لعدة كيلو مترات محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود.

بجانب محلات بيع الآلات الموسيقية وخاصة الالات التراثية ولعب الأطفال والملابس وتعد منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان أحدأكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب العمالة الماهرة، حيث تباع فى السوق السياحى مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحى بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

وزادت جاذبية السوق السياحى القديم بمدينة أسوان، بعد تطوير السوق بالأرضيات الملساء والاسقف الخشبية والاضاءة المبهرة ومنظومة الحريق بشكل يليق بتاريخ المدينة ومظهرها السياحى والتجارى أمام قاطنيها وزائريها..

وتزخر أسوان بالمعالم السياحيه والطبيعية وعوامل الجذب السياحى، وفى مقدمتها شارع السوق السياحى الذى يضم عدد كبير من البازارات والأسواق المتخصصة فى بيع الهدايا والتذكارات التى تحمل الطراز التقليدى لأهل أسوان إلى جانب المنتجات المصنعة يدوياً مثل الاكسسوارات، والخزف، والملابس، وكذلك المنتجات الجلدية والتحف وبيع المنتجات المحلية من ملابس، ومشغولات يدوية، وأوانى خزفية، وهدايا وتذكارات كما يضم شارع السوق السياحى بمدينة أسوان، العديد من المطاعم، هذا إلى جانب منتجات العطارة، والمنسوجات والمنتجات الجلدية

كما تنتشر بالسوق السياحى القديم بمدينة أسوان محلات العطارة التى تبيع وصفات الطب الشعبى.

والسوق القديم أشهر مكان بأسوان لشراء الهدايا التذكارية والاكسسوارات والخزف وتناول المأكولات والأشربة بالمطاعم والمقاهى المنتشرة بالسوق أو القريبة منه، وتنتشر بمنطقة السوق السياحى بمدينة أسوان، محال الحرف التراثية والتحف المقلدة والتماثيل والتحف الفرعونية المختلفة المقلدة، وكذلك الجعران والخنجر والتوابيت الصغيرة وعلب مجوهرات صغيرة بداخلها جعران أو توابيت ملكية صغيرة تكون هدايا، وغيرها من التحف الفرعونية المقلدة المصنوعة يدوياً من الحجارة كذلك عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر.

وكان قد شهد السوق السياحى، تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة وتطوير شبكات الإطفاء والحريق الذاتى بالسوق السياحى القديم بعد الانتهاء من مشروع تطويره بطول 2400 متر شملت البرجولات الخشبية والبوابات والأرضيات وأماكن الإنتظار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجميل واجهات المحلات.

كان قد أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، اهتمام المحافظة لتنظيم مؤتمر خاص بالسياحة الصحية والعلاجية والتنمية البيئية فى أكتوبر القادم بالتعاون مع إحدى جمعيات النشاط السياحى والثقافى والاستشفاء البيئى، والذى سيشهد على هامشه العديد من الأنشطة التى تساهم فى إلقاء الضوء على هذا المجال الحيوى الذى تشتهر به أسوان، وكانت مقصداً جاذباً لمشاهير العالم للاستشفاء والعلاج من الأمراض المستعصية.

وأضاف محافظ أسوان، فى، أنه يتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة العلاجية، وخاصة فى ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية وذلك بعد نجاح مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومواقع الدفن فى الرمال بالبر الغربى فى جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذى جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستى وغيرهم من المشاهير.

وأشار عطية، إلى أن جذب الفرص الاستثمارية الجادة فى مجال السياحة العلاجية يأتى فى أولويات الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، وهو الذى سيتوازى مع تطبيق التأمين الصحى.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الظاهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه جار التنسيق مع المحافظة وجامعة أسوان لتنظيم مؤتمر السياحة العلاجية فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر القادم وذلك وسط مشاركة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حيث يستهدف المؤتمر تنفيذ العديد من الأنشطة، والتى من بينها تبنى مشروع الاستدامة " أزرع شجرة".

وتابع، أنه سيتم عرض خريطة استثمارية فى مجال السياحة والبيئة، والتعاون بين الجمعية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتنفيذ المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية والبيئة بأسوان، مع الإعلان عن مسابقة سياحة الحضارة العلاجية، وتنظيم ماراثون للهجن العربية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن، وكذا ماراثون متحدى الإعاقة بالتعاون مع نادى ذوى الاحتياجات الخاصة.