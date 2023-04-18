حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء والقرى بأسوان

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، إجراء حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء، وبعض القرى بنطاق مركزى ومدينة أسوان وكوم أمبو، وذلك فى إطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميدانى.
وشمل قرار المحافظ، تكليف محمد حسين نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لحى جنوب، بجانب عمله رئيساً للجنة المتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية، بجانب تكليف علاء الدين حسين رئيساً لحى جنوب المدينة، وسحر محمد صغير رئيساً لحى غرب المدينة، وسامية حسين رئيساً لحى الصداقة الجديدة، ونور الهدى محفوظ رئيساً لقطاع المحمودية.
كما تم تكليف محمد على قائم بعمل رئيس قرية وادى العلاقى، وأيضا ندب محمد عبد المنعم من رئيس حى جنوب إلى رئيس قرية العباسية بمركز كوم أمبو، فيما تم تكليف جابر فتحى رئيساً لقرية أبو الريش، بينما تم تكليف أحمد عبد الراضى نائبا لرئيس حى غرب، بالإضافة إلى إنهاء ندب كل من محمد علاء الدين، ومصطفى جمعه رئيسا قرية وادى العلاقى، وحى الصداقة الجديدة وعودتهما لجهة عملهم الأصلية بمديرية التربية والتعليم.
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