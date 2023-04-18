حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء والقرى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، إجراء حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء، وبعض القرى بنطاق مركزى ومدينة أسوان وكوم أمبو، وذلك فى إطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميدانى.