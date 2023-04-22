ارتفاع القيمة السوقية لأكبر 10 شركات بالبورصة لأكثر من نصف تريليون جنيه

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا منذ بداية العام الجاري، وربح رأس المال السوقي 161.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.122 تريليون جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 19.98% ليصل إلى مستوى 17516 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 70 (متساوي الأوزان) بنسبة 6.78% ليصل إلى مستوى 2991 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 (متساوي الأوزان) بنسبة 9.75% ليصل إلى مستوى 4549 نقطة.



وارتفعت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بالبورصة المصرية لتصل إلى 513 مليار جنيه، وهم: 1- البنك التجاري الدولي (مصر) بقيمة سوقية 160.7 مليار جنيه.

2- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة سوقية 61.1 مليار جنيه.

3- المصرية للاتصالات بقيمة سوقية 42.2 مليار جنيه.

4- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة سوقية 40.3 مليار جنيه.

5- بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة سوقية 37.9 مليار جنيه.

6- الشرقية-إيسترن كومباني بقيمة سوقية 37.9 مليار جنيه.

7- السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 37.2 مليار جنيه.

8- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة سوقية 36.8 مليار جنيه.

9- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة سوقية 35.5 مليار جنيه.

10- حديد عز بقيمة سوقية 23.1 مليار جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.