تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.88% فى آخر أسبوع من شهر رمضان

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.122 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.5 مليار جنيه إلى 692.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 207.2 مليار جنيه إلى 213.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 899.8 مليار جنيه إلى 906.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 815 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.067 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 94.42% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.58%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 315.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 865.2 مليون جنيه، بحجم تداول 309 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 42.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 624.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 110.5 ألف عملية.