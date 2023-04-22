اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 06:55 م
أكرم القصاص
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إلغاء جميع رحلات المغادرة بمطار برلين الإثنين المقبل بسبب إضراب موظفى الأمن

السبت، 22 أبريل 2023 06:04 م
إلغاء جميع رحلات المغادرة بمطار برلين الإثنين المقبل بسبب إضراب موظفى الأمن مطار برلين
وكالات

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دعت نقابة فيردي الألمانية إلى إضراب ليوم واحد، الإثنين المقبل، بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، ما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.

وقالت النقابة إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وأن ينتهي في منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضاً من أكثر الإضرابات تعطيلاً للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورج وكولون-بون وشتوتجارت، يومي الخميس الجمعة حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.

 


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