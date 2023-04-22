إقبال على حديقة الحيوان بالزقازيق لقضاء إجازة عيد الفطر 2023.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية إقبالا من قبل المواطنين، لقضاء عطلة ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط المساحات الخضراء والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات.

وقال المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالزقازيق ، لـ"اليوم السابع"، إن الحديقة فتحت أبوابها للزائرين من التاسعة صباحا، بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات، حيث استقبالنا ما يقرب من 3000 زائر خلال اليوم الأول والساعات الاولى من صباح اليوم الثانى للعيد.

وأضاف انه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد رجائى مدير الإدارة المركزية للحدائق الحيوان، ومحمود حنفى مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة المركزية، رفعت درجة الطوارئ منذ شهر رمضان، وصيانه دورات المياه، وزيادة عدد سلات القمامة، دهان أقفاص الحيوانات، لأطفاء الشكل الجمالى الحديقة، وتحت اشرافهم جارى العمل فى تطوير الحديقة واستغلال جزء من مساحتها لتنفيذ مشروع "بيتج زو"، المقرر افتتاحية فى بداية موسم الصيف.

وتعد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، هى أشهر منتزهات بالمحافظة التى تقبل عليها الأسر، لقضاء وقت ممتع وسط مساحات خضراء ومشاهدة الحيوانات.

على مساحة 5 أفدنة، يوجد أفقاص لأنواع من القرود والنعام بحيرة للبجع والبط وأخرى لسيد قشطة، وبيت الزواحف.

عند دخول من الباب الحديقة بسعر تذكرة 5 جنيهات تجد حديقة العاب للأطفال من الجهة اليمنى ومن جهة اليسرى تجد الكافيتريا وصالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية هما بسعر مخفض، ثم بيت الزواحف والذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة وأقفاص زجاجية للثعابين، وفى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع وأخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود لأنواع القرد الحبشى وأخرى الازرق النيلى، وبالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء وستجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"ابو طوق " وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير.