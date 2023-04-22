إقبال على حديقة الأسرة والمتنزهات النيلية بدسوق عصر ثانى أيام العيد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، زحاما شديدا، في ثاني أيام عيد الفطر، للتنزه بحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الإبراهيمى، وكورنيش النيل، والرحلات النيلية، وحديقة الحيوان والملاهي، وسط فرحة الأطفال وممارستهم للعديد من الألعاب بالحدائق، وخاصة حديقة الأسرة والطفولة التي تميزت بتوفير العديد من الألعاب بمدينة الملاهي والألعاب المتعددة وحديقة حيوان ومسرح ترفيهي وفقرات الساحر و نزهة نيلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة احتياجات المواطنين في الحدائق والمتنزهات، بإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد شعبان، مدير الحديقة.



اقبال كبير على حدائق دسوق



اقبال كبير على شواطئ نهر النيل بدسوق



الاستمتاع بنهر النيل بدسوق



جانب من الاقبال بحديقة الاسرة والطفولة



جانب من الاقبال على الحدائق



رحلات نيلية بنهر النيل بدسوق