اليوم السابع
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إقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 11:49 ص
إقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر.. صور الأتوبيس النهرى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد الأتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - إقبالا كبيرا من المواطنين بالتزامن مع الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتم تنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات لمدة ساعة فى النيل. 
 
ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب25 ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات 50 جنيه، حيث يتم تجميع 50 فردا للرحلة فى أتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه. 
 
وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة. 
 
وأكد مسئولى المرسى أن الاتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الامان والسلامة، ويتم المراقبة و المتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام. 
 
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر (1)
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر 

اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر (2)
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر 

اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر (3)
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر 

اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر (4)
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر 

اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر (5)
اقبال على الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى ثانى أيام عيد الفطر 

 


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