إصابة 23 شخصًا فى حوادث طرق متفرقة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 23 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، فى حوادث متفرقة، بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث تمثلت معظم الحوادث، فى تصادم أو انقلاب دراجات بخارية، فيما كان عدد كبير من المصابين أطفال، فضلًا عن طفلة دهستها دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة.

وتنتشر ظاهرة استقلال الدراجات النارية فى قرى مختلف مراكز محافظة الفيوم، خلال أيام العيد ضمن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أصيب شخصان فى حادث تصادم وقع بين توك توك وتروسيكل بمفارق قريتى البيضة/ العدوة بدائرة مركز الفيوم، مما أسفر عن إصابة شخصين وهم سيد محمد جودة، 52 سنة، ومحمد بيومى عبد العاطى، 24 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى الفيوم العام.

أصيب شاب يدعى ماجد كامل سيد، 30 سنة، فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق المدينة الصناعية بمدينة الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

أُصيبت طفلة تدعى أميرة عيسى رشاد سعد، 14 سنة، بكسر فى عظمة الفخذ، إثر تعرضها لحادث دهس من دراجة نارية على طريق الغرق/ إطسا، حيث جرى نقل الطفلة إلى مستشفى إطسا المركزى، وإيداعها فى قسم العظام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أصيب شقيقان يدعيان فارس توبة أحمد، 19 سنة، وشقيقه علاء، 14 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

أصيب شاب يدعى أمين عيسى، 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب دراجة نارية داخل مدينة إطسا، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى إطسا المركزى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أصيب طفل يدعى محمد عبد العزيز خلف، 15 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الغرق/ إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزى.

أصيب شاب يدعى شعبان حسن على، 21 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، بعدما صدمته دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى أمام مدخل الإعلام، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

أصيب طفلًا يدعى أحمد سيد عجمى، 15 سنة، بإصابات متعددة، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق بحيرة قارون السياحى أمام مدخل قرية قوتة، وجرى نقله إلى مستشفى أبشواى المركز.

أصيب شخصان يدعيان محمد ناجى عبد الحميد، 16 سنة، وعبد الرحمن رمضان جمعة، 18 سنة، فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق هوارة المقطع بدائرة مركز شرطة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

أصيب شاب يدعى عادل جيد محمد، 20 سنة، بإصابات متعددة، فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إطسا/ منشأة عبد المجيد، بدائرة مركز شرطة إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزى.

كما أصيب شاب يدعى محمد حسين السيد، 19 سنة، فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الغرق/ إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

كما أصيب شاب يدعى بكرى أحمد محمد، 19 سنة، بإصابات متنوعة، بعدما صدمته دراجة نارية بمدينة إطسا، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

أُصيب شخصان يدعيان عزت ياسين عبد اللطيف، 60 سنة، وحسنية ليل زين، 50 سنة، بإصابات متنوعة، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى.

أصيبت طفلة تدعى بسملة يحيى محمد، 5 سنوات، بإصابات متنوعة، بعدما دهستها دراجة نارية تسير بسرعة جنونية، داخل قرية قصر الباسل، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام.

أصيبت سيدة وابنتها تدعيان شيماء أيمن جابر، 16 سنة، ونسمة محمد محمود، 35 سنة، ومقيمتين بقرية دسيا، فى حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، وجرى نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام.

أصيب شخصان يدعيان محمود عبد العليم محمد، 23 سنة، ومحمد مشرف محمد، 19 سنة، بإصابات متعددة جراء تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية، على طريق معصرة عرفة/ طامية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى.

تحررت المحاضر اللازمة حيال جميع الحوادث، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.