اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 06:32 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على الطريق الزراعى بنى سويف - الواسطى

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:18 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على الطريق الزراعى بنى سويف - الواسطى إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى تاكسي أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري تاكسي أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
ونقلت  سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من  هشام قرني علي 45 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعايده محمد خليل 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ونادية عبدالله كامل أحمد 37 سنة مصابة بجروح وكدمات، ومحمد فتحي عبد الصبور 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وزينب أحمد عبد العليم 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات ،  إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة.

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