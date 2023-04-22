اليوم السابع
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إصابة لص صعقا أثناء محاولته سرقة محول كهرباء برج سكنى فى طنطا

السبت، 22 أبريل 2023 02:18 م
إصابة لص صعقا أثناء محاولته سرقة محول كهرباء برج سكنى فى طنطا سيارة إسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تعرض لص للصعق الكهربائى، أثناء محاولته سرقة محول كهرباء خاص بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وتم نقله لمستشفى المنشاوى بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتعرض شخص للصعق الكهربائى داخل أحد الابراج السكنية بمدينة طنطا.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المصاب لص وتعرض للصعق الكهربائى من كابل الكهرباء الخاص بمحول الكهرباء بالبرج السكنى أثناء محاولته سرقته.
 
تم نقل المصاب للمستشفى تحت تصرف رجال الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حياله.
 

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