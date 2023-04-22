إصابة سيدة فى انهيار سقف منزل قديم وسط الإسكندرية

تلقت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، بلاغ من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط سقف غرفة من الدور الأول على سيدة مصابة بجوار مسجد الهدايا من شارع الباب الجديد، غربال، محرم بك بنطاق حي وسط.
وتوجه فريق الإغاثة بناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، حيث تم علي الفور تواصل مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية مع الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة وسط الاجتماعية التي وجهت فريق الإغاثة بالإدارة بالتوجه المباشر إلي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من أرضى و3 أدوار علوية وتبين سقوط سقف بمواطنه بحجرة بالدور الأول علوى إلى الأسفل وأصابتها وتم نقلها إلى المستشفى الميري وتم الأحاله لمهندس المنطقه لاتخاذ اللازم، مع إقامة السكان بالعقار بشكل طبيعي.
إنهيار سقف منزل قديم وسط الإسكندرية (1)
إنهيار سقف منزل قديم وسط الإسكندرية (2)
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